Romain GENESTE

Curieux et aimant les challenges, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on réfléchisse ENSEMBLE à votre projet (dans la durée ou pour une simple mission).

Domaine d'intervention : Conseil/Stratégie/Développement (secteur public/privé)





Mes formations universitaires (DUT Génie Civil puis IUP Aménagement et Développement Territorial), mes expériences professionnelles (architecture, environnement, travaux publics, urbanisme,...) et les structures dans lesquelles j'ai pu travailler (collectivités, SEM/EPL, organisation professionnelle, ...) me permettent d'avoir une vision très transversale sur l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser.



Mes compétences :

Aménagement urbain

Toulouse

Chef de projets

Développement durable

Immobilier

Urbanisme

Environnement

Construction

Chargé d'études

AMOA

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Consultant

MOA

Travaux publics

Conseil

QSE

MOE

Gestion QSE