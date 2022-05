Romain GENTILHOMME

De formation électrotechnique à la base, j'ai fais évoluer mes choix de carrière avec l'idée de construire une solide base pluridisciplinaire dans le monde de la technique. Ma principale qualité étant de faire face à toutes les situations par la volonté de me former, de m'adapter et d'échanger avec les différents acteurs concerner. Aucuns problème technique ne doit rester insurmontable et handicapant.



Ouvert d'esprit, je recherche le plus possible l'encadrement d'équipe et le transfert de savoir pour faire évoluer les mes collaborateur et évoluer avec eux .



Je suis également très impliqué dans les démarches visant à mettre en relation les différents services, car j'ai l'intime conviction que l'incompréhension est souvent le plus gros problème pour arriver au but désiré.



Ma capacité à créer un bon relationnel pourrait m'inciter à envisager pourquoi pas une suite de carrière dans le technico-commerciale ou la préconisation.



Mes compétences :

Audit

ANIMATEUR QSH

DAO

Soudage MMA TIG MIG

Conception technique

Etude de delais

Chiffrage

Depannage

Suivi de chantiers

Electrotechnique/hydraulique/automatisme/mecanqiue