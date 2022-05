Romain GENTILHOMME

Une expérience principalement dans le domaine de l'habillage de chaîne et de programme pour des agences, sociétés de production, ou des directions artistiques de chaîne en direct (M6, France Télévisions, Voyage , TMC, France 5, View, Aart Design )



Graphisme et animations video 2D et 3D sur After Effects et cinema 4D

Réalisation et concept d'animation sur tout programme.

Prise en charge de projet du storyboard jusqu'à la postproduction.

Montage sur Media composer AVID

Pratique courante de Photoshop, Illustrator

Bonne connaissance de l'environnement Mac et PC .



Dernières réalisations:

Concepteur et réalisateur de l'habillage des soirées électorales des chaînes du groupe France Télévisions

Réalisation et animation sur des génériques et habilllages internes de M6: nouvelle infographie et fonds d'écrans de Capital sur M6, Réalisation des habillages des soirées électorales du Groupe France Télévisions, Créa et production des habillages des saisons 1/2/3/4 de TOPCHEF, Les inventeurs du business, Michael Jackson 3 ans déjà , Si vous saviez ce que vous mangez...



Mes compétences :

After effect

Graphisme

CINEMA 4D