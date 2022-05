Romain GEOFFROY

Domaines de compétences:



▪ Relationnel client/offre et suivi contractuel

▪ Conception et développement de projets paysagers et urbanistiques

▪ Conception et développement de mises en ambiances nocturnes

▪ Gestion complète de projets : Analyse de site, concours, esquisses préliminaires, APS, APD, DCE,EXE

▪ Suivi de chantier

▪ Pilotage et coordination de projets

▪ Maîtrise des outils informatiques - Bureautique /PAO/DAO/CAO



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception

Suivi de chantiers

Conception graphique

Gestion de la relation client

Suivi des marchés