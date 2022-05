Romain GEORGEL

Diplomé de l'université technologique de Compiègne et l'Universidade tecnologica federal do Parana en ingénieurie mécanique, j'ai commencé mon parcours professionnel comme consultant dans le monde exigent qu'est l'automobile, en tant que responsable qualité projet chez Faurecia pendant 1 an et demi.



Ma deuxième mision était un rôle d'ingénieur qualité pour VOssloh Cogifer, dans un domaine tout aussi exigent qu'est le ferroviaire. J'ai pu y pratiquer la qualité client et fournisseur. Après une mision d'un an réussie, j'ai alors décidé de rejoindre l'entrerprise Vossloh Cogifer en tant qu'ingénieur qualité fournisseur suite à une rorganisation de l'entreprise, puis en tant que responsable qualité en production, fonction que j'occupe depuis juillet 2017.



Manageur d'une équipe composée de 8 peronnes, je suis responsable des réceptions des clients en usine en anglais, manage la gestion des non-conformité, le contrôle en fabrication ainssi que la mie en palce de laa stratégie qualité au travers du déploiement de la roadmap.



Je souhaite désormais mettre à profit mes connaissances acquises en qualité (fournisseur, production et client) en ayant plus de responsabilité, ou en découvrant un autre domaine d'activité.



Je reste à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Assistant projet

Solidworks

Iso 14001

Iso 9001

Portugais

Anglais

Pro engineer

Ingénierie

Brésil

Mécanique

5S

Amdec

Plan de surveillance

8D