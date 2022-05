Romain GIAMMELLUCA

Rigoureux et impliqué Romain a acquis une solide expérience en Génie-civil sur les plateformes tramway et Voirie en tant que chef de chantier durant 9 ans. Puis Il a eu l’opportunité d’exercer en tant que Conducteur de Travaux TRAMWAY dans une grande entreprise Nationale ou il a pu réaliser des projets comme Le tramway de Grenoble et l’extension de la desserte du Grand Stade de Lyon. Il a pu exercer aussi sur des chantiers de rénovation en Tramway et Voie Ferrée tel que Nevers et Montpellier. Aujourd’hui il souhaite étoffer son expérience en intégrant une Maitrise d’oeuvre et ainsi faire profiter de son expertise et expérience en Travaux Publics et Voie Ferrée.



Mes compétences :

Management d'équipe

Microsoft Project

Microsoft Office

Autocad

Conduite de chantier