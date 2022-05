Romain GILLARD

Ingénieur Environnement au sein de la société GÉauPOLE, groupe HYDROGEOTECHNIQUE, ayant également participé à la création de la société en 2012. J'occupe actuellement le poste de responsable du pôle Géothermie et Hydrogéologie de la société GÉauPole au niveau national.



Je dispose d'une formation en géologie appliquée, qui me permet d'intervenir dans de nombreux domaines liés aux problématiques du sol et du sous-sol, comme la Géologie, l'Hydrogéologie, l'Hydraulique et/ou à sa valorisation via la Géothermie.



Travaillant essentiellement sur des projets de valorisation du sous-sol, via la réalisation d'études de faisabilité géothermique, ma formation généraliste et mon expérience professionnelle, me permettent aussi de gérer les problématiques d'ordre géologique, hydrogéologique et hydraulique.





Mes compétences :

OpenOffice

Feflow

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Surfer

Géothermie

Hydraugéologie

Hydraulique

Géologie