Romain GILLE

15 années de sûreté et de sécurité m'ont permis d'acquérir de fortes compétences transverses en matière d'offres globales clés en main, tant du point de vue de l'offre proprement dite que de son déploiement, compétences renforcées par plusieurs centaines d'heures de formations spécialisées.

Doté de valeurs fortes, au cœur desquelles l'intégrité donne une ligne directrice, obsédé par l'idée de fournir la solution la mieux adaptée à chaque situation, je m'efforce quotidiennement de transmettre ces valeurs à mes collaborateurs.

Chef d'entreprise depuis 10 ans, la variété de mes missions à ce titre et au titre de mes fonctions juridiques initiales, tant dans des fonctions de conseil et qu'opérationnelles, m'a permis d'acquérir de véritables capacités d'analyse et de synthèse. Excellent rédacteur, j'aime aussi animer des groupes de travail, que ce soit dans le cadre de mes activités entrepreneuriales ou associatives.

Je considère que mes fonctions d'entrepreneur ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise, et que leur prolongement naturel est l'engagement associatif et syndical. Actif dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi et de l'égalité homme-femme et du developpement durable, récompensé plusieurs fois à ce titre, j'ai été pendant près de 10 ans président du club des entreprises de Ouest Provence.

Je poursuis actuellement mon action de représentation de la société civile en qualité de Président du collège territorial du Conseil de Développement métropolitain Aix-Marseille Provence et de membre associé de la CCI Marseille Provence, qui m'a confié plusieurs mandats.