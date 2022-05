Romain GIRARD

Parcours professionnel



- depuis 2001 : Groupe Sanofi (Pharmacie et Vaccins)



* depuis mars 2013 Sanofi Brésil Sao Paulo - Direction Financière



* août 2010- février 2013 Sanofi Groupe - Global Operations - Régions Amérique Latine & Asie

Mission : accompagnement des équipes financières locales dans l'optimisation du contrôle de gestion et du pilotage financier (principales filiales commerciales Brésil, Chine et Russie)



* 2006-2010, Sanofi France - Direction Financière (CA 2.6 Mds € - 2900 personnes)

Directeur Contrôle de Gestion

Encadrement d'une équipe de 13 personnes

Missions :

création du pôle consolidation, analyses et alliances

réorganisation et rationalisation du contrôle de gestion opérationnel du périmètre Core Business



* 2001-2006, Sanofi-Aventis France - Direction Financière (CA 3.7 Mds € - 5300 personnes)

Responsable Contrôle de Gestion

Encadrement 8 personnes

Mission : organisation et coordination du contrôle de gestion opérationnel des périmètres cardiovasculaire, thrombose et médecine interne



- 1998-2001 : Groupe Valeo (Equipementier Automobile)

Filiale Valeo Thermique Habitacle (CA 380 M€ - 1250 personnes)

Responsable Contrôle de Gestion - encadrement 2 personnes

Mission : animation et coordination du département contrôle de gestion projets et commerce



- 1995-1998 : KPMG Audit (Cabinet de Commissariat aux Comptes et Audit Financier)

Auditeur Senior - encadrement de 2 à 3 personnes

Mission : audit statutaire des comptes sociaux et consolidés / audit d'acquisition



Domaines de compétence :

- conseil à la direction générale et support aux opérations :

* contribution au diagnostic et à la prise de décision sur toutes les questions d'équilibrage financier

* participation au pilotage des opérations commerciales de la filiale

- management et organisation :

* organisation, définition des objectifs, animation et professionnalisation des équipes controlling

* management technique et fonctionnel d'équipes opérationnelles, fonctions supports et administratives

- contrôle opérationnel :

* contribution à l'élaboration et à l'équilibrage des budgets, tendances et plans

* définition et coordination du processus de pilotage de clôture

- contrôle interne :

* mise en place du contrôle interne permettant la maîtrise des risques dans la conduite des opérations

* détermination et définition des procédures et règles de contrôle interne en conformité avec les règles Groupe

- système d'information :

* mise en oeuvre de systèmes d'information financier et controlling

* pilotage fonctionnel de S.I. de contrôle de gestion (SAP R3, Hyperion, Business Objects)



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Direction financière

Hyperion

Industrie pharmaceutique

KPI

Pilotage

Reporting

SAP