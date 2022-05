Romain GIRAUD

Après l'obtention d'un baccalauréat Scientifique je me suis orienté vers une licence de Physique, mathématiques et Mécanique.



Après l'obtention de mes deux première années de licence de Physique, Mathématiques et Mécanique, je me suis dirigé, en troisième année, vers une licence de Physique.



Une fois diplômé d'une licence de physique, je me suis orienté vers le Master Ingénierie, Traçabilité et Développement Durable (ITDD).



Lors du Master 1, j'ai effectué un stage au CEA Cadarache dans le domaine de la Sûreté Nucléaire.



En Master 2, et suite à mon stage, je me suis spécialisé en Sûreté Nucléaire. J'ai réalisé cette deuxième année de Master en alternance, dans l'entreprise SOM ORTEC, au cours de laquelle j'ai pu travailler sur de nombreux projets de Sûreté Nucléaire.



Ce Master professionnel, en deux années, m'a permis d'enrichir mes compétences dans le nucléaire et plus particulièrement en Sûreté Nucléaire.



Mes compétences :

Compétences rédactionnelles

Esprit d'analyse

Sécurité

Sureté

Travail d'équipe

Règles Générales d'Exploitation

Rapport de Sûreté

Règles Générales de Surveillance et d'Entretien