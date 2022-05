Romain GLEYZE

J'ai effectué un DUT Mesures Physiques, j’ai acquis des compétences dans de nombreux domaines. Ma formation m’a apportée un esprit critique ainsi qu’une capacité d’analyse et de compréhension des phénomènes physiques étudiés. De plus cette formation comprend de nombreux travaux pratiques permettant aux techniciens d’être efficaces aussi bien sur la manipulation que sur le traitement et l’étude des résultats obtenus.



Ma seconde année de DUT Mesures Physiques a été effectuée en alternance, au sein de l’entreprise STMicroelectronics (Crolles -38). Plusieurs projets m’ont été confiés, tous ayant un rapport avec l’amélioration des outils présents dans un laboratoire de mesure. La rigueur, l’implication, le travail en équipe, l’autonomie et la prise d’initiatives sont des compétences clés pour évoluer dans un environnement basé sur la recherche et le développement.



J’ai poursuivi mon parcours par une seconde année en alternance au sein de STMicroelectronics dans le cadre d’une Licence professionnelle : Electricité et Electronique, spécialité Microélectronique. J’ai pu poursuivre et mener à un niveau de maturité plus élevée mes différents projets, tout en suivant une formation d’assistant ingénieur. Cette formation m’a initié à la gestion de projets, à l’économie et connaissance des entreprises, à la qualité et la sécurité ainsi qu’à la propriété industrielle et à la confidentialité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche scientifique

Animation de réunions

Contrôle qualité

Organisation

Microsoft Office