Romain GLOBET

Alternant en 3eme année d’école d’ingénieur à l’Ecole Supérieure des Techniques Industrielles Avancées (ESTIA) de Bidart (64), je suis actuellement à la recherche d'emploi pour la fin de mes études en Octobre 2015. Mon profil et mes expériences m’entraînent a postuler pour un poste dans le milieu de la production, dans la gestion de projet et le management.

Mes deux années de classes préparatoires m’ont offert l'opportunité d’acquérir de solides connaissances scientifiques en vue d'intégrer des écoles d’ingénieurs. Au travers de l'exigence dans le travail qu'elles réclament, j'ai pu améliorer mon sens de l'organisation et mon souci de rigueur, qui me paraissent indispensable à tout ingénieur. Les exigences du programme de math sup et math spé m'ont permis de mesurer ma capacité de travail face à une forte charge durant plusieurs mois, et d'optimiser mon temps afin d'être le plus efficient possible sur les différents sujets.

J'ai réalisé ma 1er année d'école d'ingénieur sous le statut d'étudiant avec un stage de 2 mois chez EADS Sogerma (maintenant STELIA Aerospace) durant lequel je fus chef de projet sur un chantier 5S. Sur cette période j'ai du optimisé un poste de travail afin de facilité le métier des techniciens sur une ligne d'assemblage de voilure d'ATR.

Pour ma 2eme et 3eme année j'ai suivit la filière STRATO (Industrial Strategies & Organizations) en alternance avec l'entreprise SAFRAN Herakles à Bordeaux. Je fait partis du groupe SPM (Supplier Performance Manager) et mon rôle est d'optimiser le flux des pièces entre notre société et un fournisseur de traitement de surface essentiel pour nous. Je passe une demi journée par semaine chez notre fournisseur pour gérer les aléas de la production en accord avec le responsable de ligne. En parallèle j'administre un outil informatique permettant de centraliser les données et d'échanger de manière sécurisé avec nos différents fournisseurs.



Mes compétences :

Pack Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA