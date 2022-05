Romain GODART

Bonjour,



Je suis actuellement en recherche d'un poste de Dessinateur dans le NORD 59. Je suis doté d'un BAC+3 avec une Licence Professionnel Structure Métallique CCAO (Conception et Calcul Assistée par Ordinateur). J'ai acquis pas mal d’expérience à travers mon parcours et je souhaite la faire partager avec d'autres. Je suis méticuleux, organisé et aime le challenge. Ma jeunesse est également un atout que je souhaite mettre en avant dans le sens où je suis un élément qui s'adapte vite à la vie d'une entreprise.



Mes compétences :

Autocad

Solidworks

CATIA

Advance Steel

Tekla ( Xsteel)