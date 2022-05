Romain GONZALEZ

Bonjour/Bonsoir, je me présente : Romain"Speedy"Gonzalez



Je suis aussi étudiant en 2ème année de commerce (BTS MUC), qui souhaite poursuivre ces études en (Licence Professionnel E-Commerce/Web-marketing) en alternance, je suis donc déjà à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir dans ces bureaux.



Je viens d'île de France et suis âgé de 22 ans.

Membre de la structure "Little Big Player eSport" association de loi 1901, en tant que joueur 1vs1 sur "Fifa" sous le pseudonyme "LBP Speedy".



Joueur de compétition Fifa sur Xbox ONE, ayant évolué aux seins de différentes structures auparavant (Speranza eSport, Gamoniac eSport, Evolved Soldiers...)



J'aimerais donc par la suite allié c'est 2 secteurs, qui sont le "eSport" et "e-commerce" dans mon futur emploi.



Mes compétences :

Management

Attentif

Rigueur

Esprit d'équipe

Réponse aux appels d'offres

Vente B2B et B2C

Conseil

Réalisation de devis

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Internet

Adobe Photoshop