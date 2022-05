Romain GORTINA

De formation commerciale - Bac professionnel commerce puis BTS management des unités commerciales - challenger et compétiteur dans l'âme, j’ai pour objectif permanent de faire de mon métier une chose qui me passionne.



Aujourd'hui, à l'aide d'une équipe, nous développons une activité de distribution d'équipement de protection individuelle basée sur la France dans le 49 et présente à l'export notamment sur la Tunisie.



Très présent et impliqué en Tunisie pour le développement de l'activité, j'ai créé un véritable réseau de connaissances professionnelles.

Actif, chaleureux, persuasif sont les qualités qui m’ont permis de faire croître l'activité de façon significative.



Ayant le goût du challenge et la volonté de développer de nouvelles activités, je suis à l'écoute de toute opportunité.



Société basée aujourd'hui sur la France et la Tunisie :



- GMO : Gortina Machines Outils, spécialisé dans la Machine outils neuve et occasion + service SAV, remise en état, négoce achat d'occasion



- EPI DE LOIRE France spécialisé dans la distribution d'équipement de protection individuelle



- EAET : Europe Afrique Equipements Tunisie : regroupement de GMO machines-outils, EPI équipement de protection individuelle



Société EPI DE LOIRE spécialisée dans la distribution d'EPI (Equipement de Protection Individuelle) Basée dans le 49, Maine-et-Loire.

Société orientée vers l'export notamment le MAGHREB.



Mes compétences :

Vente directe

negociation

developpement commercial