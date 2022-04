Diplômé Bac+4 de l’Université Catholique de l’Ouest, j’ai été formée dans le domaine du Marketing et Commerce International.



Au cours de ces dernières années, j’ai eu la chance de pouvoir exercer et enrichir mes compétences en menant à bien le développement des projets de l’entreprise pour laquelle je travaillais. En étroite relation avec les fournisseurs chinois mon rôle était d’atteindre les objectifs coûts et délais imposés par mon responsable. J’avais également pour mission de gérer le service logistique, activité incontournable et de grande importance dans le domaine des achats internationaux.



Dans cette dynamique, je vous propose de rejoindre votre société et vous apporter mon savoir faire dans le domaine du commerce import/export. Je serais également ravie de vous faire bénéficier de mes origines linguistiques afin que vous puissiez profiter au mieux de l’avantage économique de la Chine.



Mes compétences :

Achat

Aluminium

Anglais

API

Chine

Chinois

Ciel

COMMERCE

Commerce international

Export

Import

Injection plastique

International

Logistique

Mouliste

Outillage

Presse

Sourcing

Supply chain

Traduction

Transport

Sage