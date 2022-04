Je suis actuellement en contrat professionnalisation de développeur PHP chez société axiatel et je cherche un poste de développeur dans tous les domaines à partir du septembre 2015.



J'ai eu un diplôme BAC + 5 en spécialité MACS à Sup galilée de l’Université de Paris13. Pendant cette formation j'ai pu acquis la connaissance en calcul numérque(éléments finis, volumes finis, différences finis) pour les problèmes physiques et financières. J'ai eu une expérience de HPC,C/C++ avec technique OpenMP par mon projet fin d'étude à l'école et mon stage fin d'étude au sein de l'entreprise BRGM. J'étais aussi intéressé par les problèmes de calculs opérationnels et optimisation combinatoire.



J'ai une bonne base en scientifique et j'ai eu l'expérience en tant que développeur informatique.









Mes compétences :

Persévérance et intégrité

C++

Visual Basic for Applications

SQL

SAINT

Qt Creator

Qt

Python Programming

Perl Programming

MySQL

Multithread

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Matlab

Java Swing

Java AWT

Java 2 Enterprise Edition

Java 2

Java

FORTRAN

ECLiPSe

Codeblock

C Programming Language

JQuery

Personal Home Page

JavaScript

HTML5

CSS

Bootstrap

Apache WEB Server

Subversion

Visual Basic studio

UNIX

Spring

Microsoft Windows

Zend

Linux

LabVIEW

Jboss

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

CodeIgniter, Symfony

AJAX

UML

PHPUnit

Méthode agile