Belén BARROS

Diplômée d'un Master 2 en Neurosciences du comportement, j'ai envisagé de me diriger vers une thèse doctorante. L'approche que j'ai adoptée pour la recherche des financements m'a permis de me diriger vers une formation d'Attachée de Recherche Clinique, m'ouvrant ainsi les portes sur l'industrie privée.



Ma première expérience professionnelle, dans le domaine clinique, m'a permis de perfectionner ma méthodologie de travail et de gestion de données, puis d'apprendre à gérer le contact avec les patients. C'est cette expertise de la relation avec les patients qui ma dirigé vers la gestion de la Relation Client dans d'autres secteurs.



J'ai eu l'occasion d'intégrer Axiatel.com, société d'e-commerce international travaillant dans 10 pays dont l'Espagne, où je fus désignée comme Responsable de Marché. Gérant de mieux en mieux l'expérience client en avant et après vente, et étant trilingue français-anglais-espagnol, d'autres marchés m'ont été confiés.

J'ai pu intervenir au niveau stratégique jusqu'à évoluer en tant que Manager du pôle Relation Client International. J'ai coordonné une équipe de 9 personnes englobant tous les aspects du support à la clientèle (Service Client, Support Exploitation, Gestion de Fournisseurs Télécom et Comptabilité).

J'ai formé et animé mes équipes régulièrement, et suivi leurs performances et rapporté l'évolution de l'expérience client afin d'établir des axes d'évolution. Au sein du comité de copilotage de la société, j'ai participé à la stratégie et collaboré avec d'autres départements dont le Marketing, le Commercial, le Data Management et l'IT.



Je souhaite mettre à profit ma polyvalence participer à l'établissement des stratégies de développement de la Relation Client, notamment à l'international.



Mes compétences :

Management opérationnel

E-commerce

Gestion d'équipe

Recrutement

Télécommunications

Business Process Outsourcing

Gestion de la relation client

Outsourcing

Contact client