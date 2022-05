Romain GOUJON

Je m'appelle GOUJON Romain, j'ai 18 ans, et je suis actuellement en licence de langues Etrangères Appliquées afin d'améliorer mon niveau de langues. Je veux ensuite passer une formation afin de devenir Personnel Navigant Commercial (Steward/Hôtesse de l'Air).

Je suis passionné par l'aviation, le sport et la musique. J'aime travailler en équipe, et j'aime le contact avec les gens depuis mon plus jeune âge.



Mes compétences :

Travail en équipe

Adaptabilité

Relationnel