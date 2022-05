Romain GOUJON

En tant que directeur de programmes chez Icade Promotion au sein de l'agence Grand Paris Sud, je suis en charge de la maîtrise d'ouvrage d'opération de construction de logements sur le sud 92 et le 91.



Intervenant dès le stade faisabilité et jusqu'au parfait achèvement, je suis les opérations directement ou indirectement sur les plans financier, programme, technique, commercial et juridique.

Je suis garant de la marge, de la qualité et des délais sur mes opérations.

Management d'une équipe de 7 personnes (un directeur de programme adjoint, 2 responsables de programmes, 2 responsables de programmes stagiaires, 2 assistantes).



Mes compétences :

Asset management

Chargé d'opération

Immobilier

Investissement

Management

PROGRAMME

Promotion