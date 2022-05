Romain GOULAY

Après plusieurs années d'études en biologie de la santé valorisées par l'obtention d'un doctorat en 2016, j'ai continué d'approfondir mes compétences en France et à l'étranger dans le domaine de la recherche en neurosciences appliquée à l'Homme ainsi qu'en communication et management de projet.



Depuis deux ans, je travaille au sein du Service de Santé des Armées dans le développement de stratégies thérapeutiques contre les intoxications aux agents organophosphorés. En tant que Chercheur Biomédical, gestion de projet, rédaction scientifique, management de personnel et veille scientifique sont les domaines d'expertises qui forment le corps de mon poste.



Je recherche aujourd'hui à valoriser mes compétences dans le domaine privé, afin de booster ma carrière en gardant mon point de gravité en Normandie.