Romain GRANZIERA

Passionné d'internet et de nouvelles technologies, j'interviens à tous les niveaux des projets web.



Après une école de graphisme et quelques travaux en freelance dans l'édition, je m'oriente vers le web pour y pratiquer l'infographie et la création de sites.

En parallèle d'études poursuivies au CNAM, je travaille en société de services, pour divers clients dans les domaines de la banque, de l'assurance, ou encore dans le secteur public.



Je suis intéressé par tous les aspects des projets, de la création d'interfaces à la conception technique des systèmes d'information, mais aussi par l'environnement système et réseau dans lequel ils fonctionnent.



Aujourd'hui, je participe à l'étude des besoins, l'élaboration des spécifications et coordonne la réalisation ainsi que le suivi de projets web, essentiellement basés sur des solutions libres.



Mes compétences :

Développement web

Intégration web

Administration Serveur

Administration Bases de Données

Gestion de projet

GIMP

Java EE

Infographie

Apache

PostgreSQL

Oracle

JQuery

Adobe InDesign CS5