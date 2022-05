De formation scientifique, orientée vers l'étude et le développement de nanomatériaux ou nanotechnologies, je me suis reconverti dans le domaine des technologies de l'information et des services en informatiques.



Je travaille actuellement pour le compte de la Société Générale.



Mes compétences :

COBOL

TSO

SQL

MAINFRAME

Développeur

DB2

JCL

DevBooster

C#

Développement orienté web

XAML

Gestion de projet