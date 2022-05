Romain GROSSE

De nature minutueuse j aime le travail soigne et propre.je suis diplome en travaux paysager et m interesse a tous ce qui touche le monde vegetal.je suis membre dune association "les jardiniers en pays d auge"ce qui me permet d augmenter mes connaissances dans divers domaines que l on aborde toujours dans le respect de la nature.je souhaite trouve un emploi dans le paysage voir en horticulture ou pepiniere dans le domaine prive ou publique afin x apporter mes competences et mon serieux dans le respect des personnes et des conditions de travail



Mes compétences :

Plantation

Taille arbuste .fruitier

Debrousssaillage.tonte.taille de haies

Petit elaguage

Greffage

Caces 1-4-8(mini pelle .tractopelle.benne)