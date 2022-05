Romain GROULEZ

Diplômé d'une Licence Professionnelle dans le multimédia et l'infographie, je suis aussi webmaster et rédacteur d'un site internet consacré aux jeux vidéos. Je cherche actuellement un emploi en tant que webmaster et/ou infographiste afin de mettre à contribution mes compétences au service des entreprises. Capable de travailler à la fois en solo ou en équipe, je suis très ouvert au dialogue et je mène mes projets de manière efficace. Curieux et perfectionniste, je n'hésite pas à m'intéresser aux moindres détails afin de satisfaire au mieux la demande de mes employeurs.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Audiovisuel

Base de données

CSS

Dreamweaver

HTML

indesign

infographiste

Javascript

Microsoft SQL

Monteur

Multimedia

PHP

Rédacteur

W3C

Webmaster