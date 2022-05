Romain GUERRA

Vous aussi vous vous demandez :

- suis-je bien couvert en cas d'arrêt malade ? Mes proches le sont-ils si je ne suis plus là ?

- et ma retraite après toutes ces réformes successives, combien vais-je toucher et à quel âge ? Un rachat de trimestres est-il pertinent ?

- mon statut pro. est-il adapté ? Un arbitrage rémunération/dividendes incertain ?

- comment bien transmettre mon patrimoine à mes proches ?

Vous permettre de répondre à ces questions, c'est mon job d'expert au quotidien.

Mon approche atypique : réaliser, sans jugement de valeur, l'audit de votre protection sociale et patrimoniale.

Passionné de sports et originaire du sud-ouest de la France, le rugby est ma religion : équilibre parfait entre partage et adaptation !



Mes valeurs : respect d'autrui, goût de l'effort et convivialité.



Partageons les !



Mes compétences :

Expert

Conseil

Vente

Rugby

Assurance