Romain GUIBERT

Mes 9 années d’expérience en Ingénierie du Test me permettent d’avoir des acquis solides : Méthodologie du test et Outils.

Je participe activement aux étapes clés du processus de test, de l’élaboration de la stratégie de test, en passant par la conception et l’exécution des plans de tests, jusqu’au suivi des anomalies et au rapport d’avancement.



Mes compétences :

Tests fonctionnels

SQL

Gestion de projet

Reporting

HP Quality center 10

Assurance IARD

Service Center

Certification CFTL

Qualités rédactionnelles