Vincent FLEURET

Le Pôle Innovation et mobilité - CGI WST,

Conseil IT & Expertises - Innovation & Transformation Digitale multi sectorielle.



Nous accompagnons nos client de l'Ouest sur :

- La transformation des usages,

- Le management de l'innovation,

- L’expérience utilisateur et les nouvelles interfaces,

- L'architecture d'entreprise,

- La mobilité d'entreprise ou grand public.



Je suis responsable du pôle,

en charge du management des 30 consultants/experts, et du développement des offres du pôle.

J'assure également des missions de Consultant SI et de Directeur de projets (projets de build avec problématiques fortes d'intégration).



Mes compétences :

Management

Challenges/Résultats

Coordination

Engagements satisfaction client

Industrialisation des projets