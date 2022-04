Andre-Yves BEQUET

Je suis chef de projet en ESN, très expérimenté dans le démarrage de TMA/TRA importantes (équipe de 15-25 personnes) : Rédaction des propositions commerciales, Définition des activités du contrat et des niveaux de service, Mise en place des process et convention de services en collaboration avec le client, Planification et Suivi des évolutions en mode forfaitaire.

--> En avril 2017, j'ai intégré le centre de services de tests Open à Nantes afin de me spécialiser sur le pilotage de projet de tests et l'accompagnement de clients dans la mise en place et l'optimisation de leurs pratiques de tests.

Mes credo :

- Comprendre les enjeux et les attentes du client,

- Définir avec lui un mode contractuel gagnant-gagnant,

- Définir et Surveiller le périmètre indissociable de toute prestation forfaitaire

- Motiver l équipe en la responsabilisant au maximum

- Piloter la production (productivité, qualité) en s'appuyant sur des process et outils capitalisés au fil des expériences



Mes compétences :

Management de transition

Management d'équipe

Management de projets

certifié ISTQB fondation

Conseil en pratiques de tests

Certifié ISTQ Test Manager