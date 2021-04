Vincent VINCENT LE FUR (LE FUR)

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo.



Fort de 15 ans d'expérience professionnelle, j’ai pu développer les compétences suivantes :



Fonctionnelles :

Analyse des besoins, Rédaction de cahiers des charges, Intégration de

progiciels. Pilotage de projets fonctionnels et techniques - Encadrement d’équipes multicompétences

en Méthode Agile (SCRUM) – Définition de Plan d’assurance Qualité.



Organisationnelles / ITIL :

Gestion des changements, Gestion des Incidents dont optimisation

des processus d'escalade d'un Service Desk



Techniques :

Mise en place de stratégie et d’outillages de tests logiciels - Intégration -

Support aux utilisateurs. Rédaction de dossiers d'architectures logicielles. Suivi des exigences SSI.



Vous pouvez me contacter par mail ou au 06.71.01.88.39. pour toute information.



Cordialement,



Vincent LE FUR



Mes compétences :

Gestion de projets

HP Service Center

MOE

ITIL

UNIX

Rédaction de cahiers des charges

Rédaction de Spécifications Fonctionnelles

Qualification

AMOA

Mantis

TestLink

Recrutement

HP Unified Functional Testing 11.5 (QTP)

Gestion de la relation client

HP Quality Center

Business Objects

SIRH

SAS Enterprise GRC

Développement commercial

Pilotage de recette

Réponse à Appels d'Offres

SOAP UI (notions)

Selenuim IDE (Notions)

Scrum