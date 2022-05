Romain Guilbaud

Marseille, le 22 Fevrier 2013





Disponibilité : Mai 2012



Prétentions minimum : 1500€ net fixe+ comissions+ voiture de fonction ( si votre proposition est en deça, cela ne m’intéresse pas dans la mesure ou je suis déjà en poste .









Madame, Monsieur





Actuellement commercial pour la société Papazian et Fils (articles ménagers de décoration ), je désire évoluer vers une entreprise qui a les moyens de ses ambitions, dans le B to B ( produits renouvelables )

et qui propose des produits de références sur un marché porteur.



Actuelllement responsable d'un secteur des départements suivants ( 13,83,06,84, 30, 34 + une activité télephonique en France ) ma clientèle se compose de Discount style Foire Fouille, mais également des clients comme la clientèle indépendante de la grande distribution gms et gsa et des bazars traditionnels. A l'heure actuelle, je créé en moyenne 2 clients par mois, car pour moi avant de parler chiffres, il faut parler prospection qui est la base de tout bon commercial qui respecte l'entreprise pour laquelle il travaille. Je ne me contente pas du passé et du présent, j'essaie de prévoir l'avenir.Pour mon entreprise, j’ai créé les comptes clés GMS GAS, dans une démarche directe avec les Adhérents, Directeurs ou responsable de rayons. Pour l’année 2012, j’ai créé 27 nouveau compte clients



Idéalement Titulaire d'un BTS Force de Vente, passionné par la communication et la négociation, la vente n'est pas qu'un métier mais une véritable passion. Amateur de challenges, les difficultées ne me font pas peur, mais me transcende.



Mes mots clés pour atteindre et dépasser les objectifs fixés sont la motivation, l'ambition et, la persévérance.



Mon point Faible: Je suis passionné par mon métier de Commercial, mais je suis un mauvais manager donc si vous en chercher un, je ne suis pas le bon candidat



D'un naturel positif et souriant, j'adhère a une chose collaborer avec les meilleurs.



Je recherche essentiellement un poste de commercial en B to B idéalement en GMS et GSA ( enfin je suis en veille. Si je dois changer d'entreprise, c'est pour une évolution tant au plan rémunération qu'au niveau évolution



Si mon profil correspond à l'image que vous avez d'un commercial, je serais ravi de vous rencontez lors d'un entretien, afin de vous convaincre de mon désir de réussite; d'ici là, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations



Ps: N'étant pas abonné a Viadeo et si vous voulez me joindre plus rapidement, contactez moi sur mon portable, je vous répondrai avec plaisir ( De 17h30 a 19h00 )

Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection téléphonique

Prospection terrain