Romain GUILLAUME

Spécialités :Concepteur-Graphiste, Infographiste-Webmaster, Intégrateur



Je conçois des solutions porteuses de sens et techniquement abouties, et je suis capable de concevoir et exécuter sur ordinateur tout ou partie graphique des documents imprimés et des scripts multimédias natifs.

Je conçois également des solutions complémentaires, ces modules développés dans un logiciel de dessin vectoriel propriétaire, les modèles de scripts HTML CSS en connaissance des standards pour le web, de typographie, de couleur, d'animation, de technologie, et j'apporte de la réflexion au développeur quant à l'utilisabilité et au développement de fonctions graphiques.





Mes compétences :

Design graphique

Illustrator

Mise en page

Html/css

Photoshop

InDesign et QuarXPress

Interior design

Graphic design

Software project management

Logo design

Design patterns

Drawing