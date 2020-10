Frederic BAPTISTE

Actuellement en formation au titre de Technicien Supérieur Exploitant de Ressources Informatique de niveau 3 au Greta d’Aquitaine à Agen afin de préparer, d’installer les serveurs et postes de travail, de gérer les réseaux et infrastructures de télécommunication.

Mettre en œuvre et exploiter des applications collaboratives, mettre en place une base de données et assister les utilisateurs.

Ainsi que la gestion et la sécurisation du système informatique.

Cette formation a pour but de compléter mon ancienne formation en tant que Technicien d'Assistance Informatique effectuée en 2009 après avoir travaillé une vingtaine d'années dans les télécommunications d'entreprises.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Microsoft Office

Microsoft Windows

PABX IPBX Alcatel,Siemens

Expertise de liens xDSL

SDSL

Cisco Switches/Routers

VMware

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Professional

Dynamic Host Control protocol

Alcatel

ADSL