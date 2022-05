Romain GUITARD

Ingénieur-Docteur spécialisé en chimie, formulation et analyse, j'ai effectué ma thèse pour l'entreprise CARGILL basé dans l'équipe de recherche CISCO "Colloids, Catalysis and Oxidation" à l'Université Lille 1.



Mon parcours scolaire et mes expériences professionnelles ont développé en moi un grand sens de l'organisation, de la rigueur et de l'autonomie, une curiosité pour des sujets divers et variés mais surtout un esprit d'équipe et une capacité d'innovation.



Ayant défendu ma thèse en octobre 2016, je suis actuellement ingénieur analytique à L'université Lille 1.



Mes compétences :

Oxydation

Antioxydants naturels

Synthèse

Analyse

Gestion de projet

Management

Plan d'experiences

Caractérisation physico-chimique

Formulation

Communications orales et séminaires

Chimie