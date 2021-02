Romain GUITTARD

Ingénieur Consultant dans le domaine des infrastructures et plus spécialement des solutions de Cloud Computing, j'ai réalisé de nombreuses missions pour de grands groupes de l'industrie, de l'énergie, des telecom et du domaine bancaire.

Mes domaines de compétences :

- Gestion de projet Infra et Cloud

- Architecture Cloud

Je possède de solides connaissances des systèmes Windows et Linux, ainsi que de la virtualisation VMware.



Mes compétences :

IBM Tivoli Management Framework

Cloud computing

Gestion de projet technique

Linux

IBM Pureflex

Microsoft Windows

VMware vSphere

VMware vRealize Automation

Architecture SI

ITIL Foundation V3

TOGAF 9

UNIX

Oracle

IBM Hardware

Microsoft Office

IBM WebSphere

DB2

AIX UNIX

Shell scripting

Microsoft SQL Server