Romain GUTKNECHT

Infographiste Print et Web pendant 4 ans dans une petite agence de communication sur Toulouse, j'ai eu en charge la gestion et l'administration de sites web (basé sur différents cms comme joomla, wordpress, drupal, magento), ainsi que la création graphique de différents supports de communication (Utilisation des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign).



Cette première expérience m'a permis d'appliquer et d'enrichir mes connaissances en graphisme et en environnement web.



J'ai ensuite eu l'occasion de suivre une formation de "Technicien Polyvalent en Multimédia, Création de site Web/Intranet" qui m'a permis d'approfondir mes connaissances dans différents langage de programmation (HTML, PHP, JavaScript, CSS).



Depuis 2011, je travaille en freelance pour une agence de communication sur Toulouse où je suis chef de projet fonctionnel et technique tout en effectuant également des tâches d'infographie et de webmaster. Je suis donc capable de travailler sur de la gestion de projet (analyse des besoins, cahier des charges, coordination des différents acteurs du projet, respect de la qualité, du budget et des délais, relation client), tout en pouvant être amené à faire moi même de la gestion/configuration de backoffice (Wordpress, MAgento, Drupal), du debug, de l'intégration (HTML/CSS) ou même du graphisme.



Après 9 ans d'expérience dans le web et dans la communication, je propose aujourd'hui mon expertise dans des domaines aussi variés que le Web, l'édition, l'impression, la création graphique, la gestion de projet et dans le choix de solutions web adaptées à vos besoins. Mon carnet d'adresse me permet de faire appel à des développeurs, des admin system, ou même des graphistes, afin de pouvoir répondre à toutes les demandes.



Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents projets sur lesquels j'ai été amené à travailler, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, je me ferais un plaisir de vous transmettre mes références.



Mes compétences :

Webmaster

Infographiste

Graphiste

Freelance

Chef de projet

Drupal

Wordpress

Magento