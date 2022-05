Romain GUYARD

Ingénieur de recherche et développement dans le domaine des capteurs à fibre optique. Plus de 5 ans d'expérience dans la conception et l'installation de capteurs à fibre optique pour la mesure de déformation et de température dans des structures composites et de génie civil.



J'offre une expertise large qui inclus :

•Développer de nouveaux capteurs à fibre optique grâce à la maîtrise d'outils de CAO et d'éléments finis;

•Faire un choix technologique de capteurs à fibre optique qui répondent au mieux à un cahier des charges spécifié;

•Imaginer des protocoles d'intégration de capteurs dans des structures composites et de génie civil en prenant en compte la réalité du terrain;

•Installer sur site des capteurs à fibre optique grâce à mon aptitude à utiliser l'outillage spécifique aux fibres optiques et à mon expérience dans la mise en œuvre de stratifiés composites.



Mon contrat actuel se termine le 30 septembre 2019, je suis de ce fait à la recherche de nouvelles opportunités. Vous êtes fabricant de systèmes de mesure à fibre optique? Vous proposez des solutions de surveillance de l'état de santé des structures (SHM)? Je serais ravi d'échanger avec vous sur ces thématiques.



Mes compétences :

Mécanique

Capteurs

Laser

Matériaux composites

Fibre optique

Java

Comsol Multiphysics

Métrologie

CAO

C

Python