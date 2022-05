Romain GUYMARD

Je suis diplômé de l'école des mines de paris (mastère spécialisé "comportement des matériaux et dimensionnement des structures) et de l'université de Lyon 1 (master en mécanique et matériaux) avec une double compétence mécanique et matériaux. Je suis en poste au sein d'une entreprise de prestation (ALTEN) depuis 3 ans.

Dynamique et motivé, mon sens du relationnel et ma curiosité m'ont permis de m'intégrer rapidement dans les divers milieux professionnels que j'ai rencontré (PME, grande entreprise, centre de recherche).

Je souhaite continuer ma carrière dans le monde de l'énergie (nucléaire ou oil and gas) qui me semble être une source d'innovation et de progrès. Je possède une expérience de 3 ans dans l'énergie (6 mois chez Veolia, 16 mois chez GDF-SUEZ, 3 mois chez AREVA et actuellement chez EDF).



Mes compétences :

BAEL

CODAP

CODETI

Dimensionnement

Éléments finis

Energie

Eurocodes

Génie civil

matériaux

Mécanique

PIPING