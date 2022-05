Spécialisé dans la mesure de l'étanchéité à l'air des bâtiments et des réseaux aérauliques, je réalise des tests mono et multi fan, sur des maisons individuelles, des bâtiments de logements collectifs, et des bâtiments tertiaires ou industriels.

Je réalise également des simulations thermiques dynamiques et des études termiques réglementaire (RT 2012) grâce au logiciel Pléiades & Comfie.