Romain HABIG

Créatif, sensible à l'esprit "start-up", autonome, j'ai démarré mon parcours professionnel à l'étranger. Par la force des choses, des missions remplies et de nombreuses rencontres, je suis devenu passionné par les thématiques de l'insertion professionnelle et de l'impact des technologies disruptives sur la société et l'économie.

Je développe aujourd'hui, pour l'Ecole Centrale de Lyon, les partenariats avec des entreprises de toutes tailles et tous secteurs d'activité, pour permettre à des étudiants ingénieurs sélectionnés de mener, en immersion, un projet d'entrepreneuriat/intrapreneuriat autour du numérique.



Mes compétences :

Prospection

Relations internationales

Partenariats entreprises

Projet international

Études de marché