Romain HACHE

Diplômé d'un Master en commercialisation internationale des vins obtenu à l'Université d'Avignon je suis actuellement à la recherche active d'un emploi.



Objectif professionnel:

Gagner en autonomie dans un poste à forte corrélation managériale et en rapport avec la clientèle.



Principales compétences:

Connaissance des vins du monde certifiée, autonomie, dynamisme et forte capacité d’adaptation.



N'hésitez pas à me contacter par email hache.romain@gmail.com ou par téléphone au 06.47.23.23.17



Mes compétences :

Store Development

Store manager

Wine tasting

Business development

Toeic

Marketing plan

Market analysis

Inventory Management

Emailing

Microsoft Office