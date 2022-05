Romain HAESE

Diplômé du BTSA Gestion Forestière, J'ai acquis des connaissances pratiques et techniques dans la gestion des essences forestières notamment le choix des essences, coupes, élagages,....

J'ai quitté le domaine exclusif de la forêt pour me tourner vers l'horticulture et la gestion plus large des plantes ornementales.



Depuis 2006, j'ai développé un savoir faire particulier dans la gestion, le suivi et la production de plantes fleuries au sein d'une entreprise spécialisée dans la création de jeunes plants de plantes de printemps et automnales.

Je gère actuellement une serre de 14000 m2 comprenant des plantes de printemps et d'automnes destinées à des horticulteurs, des collectivités territoriales et à des jardineries françaises. J'y ai en charge la gestion des cultures du bouturage aux produits finis, notamment par l'établissement des plannings de production et par le suivi et les traitement phytosanitaires. Pour ce faire, j'ai acquis des compétences en management et logistique, je dirige ainsi une équipe de 5 à 10 personnes en fonction de la charge de travail.

Mon expérience m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour embellir l'espace de vente aux particuliers, pour les conseiller sur leur choix et dans les techniques d'entretien de leurs espaces verts et jardins.





Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Logistique

Gestion de la production

Vente directe