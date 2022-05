Romain HALBERT

Protec'Santé est spécialiste en distribution de produits, matériels médical, paramédical et non médical, de formation aux premiers secours, prévention des risques et sécurité incendie, équipements de protection auprès de professionnels et non professionnels, matériels de secours et de formation, formation au secourisme.



PROTEC’SANTÉ a pour vocation unique de proposer des équipements de qualité aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.



La société Protec’Santé à votre écoute pour équiper votre entreprise mais aussi :



- Établissements de santé relevant du secteur privé ou public ;

- Maisons médicales ;

- Cabinets d'infirmiers(ères) ;

- Professionnels du paramédical ;

- EPHAD, Maisons d'Accueil Spécialisées, hôpitaux... ;

- Associations ;

- Clubs de sports ;

- Etablissements scolaires ;

- Assistants(es) maternelle(s)...



Riche d’expériences et de connaissances dans le domaine du secours à personne, du milieu sanitaire et sociale, l'équipe Protec'Santé est à votre écoute et vous accompagne selon vos besoins,



NOTRE EXIGENCE : VOUS SATISFAIRE.



CONTACTEZ NOUS !

Tél. : 06 58 22 26 56 / 06 38 37 17 30

Mail : contact@protec-sante.com