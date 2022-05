Romain HALLIER

Etudiant à l'ISTEC, école supérieure de commerce et de marketing, je suis intéressé par le secteur du développement durable. J'ai effectué mon premier semestre ERASMUS à Copenhague, une ville réputée pour son intérêt dans le domaine des énergies renouvelables.

En ce qui concerne l'élaboration de de mon projet personnel, je souhaiterai m'investir dans ce domaine qui selon moi, devient de plus en plus indispensable.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint