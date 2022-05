Romain HARDUIN

Professionnel en gestion de production et méthode d'amélioration de processus en industrie ayant des compétences en outil de la qualité/gestion de production : 5S, 5M, SPC, Kanban, Kaizen, Gant, Pareto et également en maintenance : TRS, MTBF, MTTR, TPM

Maitrise des logiciel Microsoft Project et Autocad (CAO)

Bonne connaissance des logiciels de conception SolidWorks et Catia V5













Mes compétences :

CATIAV5

Autocad 2D

Ishikawa

5s / TPM

Solidworks

Poka yoke

TRS/MTBF/MTTR