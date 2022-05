Romain HENAUX

Technicien SAV chez Delta Security solutions déporté dans le secteur de la Savoie et de la Haute-Savoie depuis 2012.



Effectue les dépannages et les installations sur les systèmes d'alarmes intrusion filaire et radio le contrôle d’accès ainsi que la vidéo surveillance (analogique/ip).



Bonne connaissance en alarme incendie également (4 années d’expérience)



Jeune,dynamique,ponctuel et rigoureux dans son travail.



Recherche en priorité un poste en suisse.



Mes compétences :

Technicien SAV

Installateur d'alarme

Technicien courant faible

Électricien

Technicien de maintenance

Informatique et réseaux

Technicien vidéo surveillance

Technicien alarme incendie

Contrôle d'accès

