Romain HEULARD

Détenteur d'un master II Système d'Information et Réseaux depuis 2006, j'ai depuis orienté ma carrière vers les nouvelles technos (.NET, puis J2EE, et retour dans le monde Microsoft). Après 6 années de montée en compétence technique sur les nouvelles technos et la gestion de projet au sein de différentes SSII (Capgemini, Atos Worldline, SII), j'ai fait le choix de devenir indépendant. C'est ainsi que j'ai créé la société Heulard SI pour répondre aux besoins techniques, de formation, opérationnels et organisationnels de mes clients.



Mes principaux domaines de compétences techniques :

_ Encadrement d'équipe, planification, reporting, gestion d'objectif financier, ...

_ ASP.NET, C#, .Net 2.0 -- > 3.5 (WF, WCF, WPF), Linq

_ JEE 6, jsp, servlet, JPA, Maven2, Spring, etc

_ Intégration Continue (msbuild, ccnet, svn, cvs, hudson, sonar, TFS 2010, ...)

_ Architecture logicielle (SOA, ESB : ServiceMix, Camel, ...)







Mes compétences :

Microsoft .NET

Enterprise Service Bus

Service-oriented architecture

C#

Windows Communication Foundation

Linq

Java

Gestion de projet