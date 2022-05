Romain HOUDAYER-ROUSSEAU

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur Matériaux à l'ESIREM (Dijon), j'ai entrepris une démarche de création d'entreprise avec un associé. Cette démarche a abouti à la création d'un bureau d'études spécialisé dans l'énergie photovoltaïque fin 2009. Au bout d'une année d'activité, et par manque de chiffre d'affaire, cette expérience d'entrepreneur a pris fin.



Depuis 2011, mes compétences sont mises au service de la société Absiskey, cabinet de conseil en financement de l'innovation, et ce en tant que consultant en financement de l'innovation. Ce poste me permet de combiner l'aspect technique qui fait écho à ma formation et d'intégrer les compétences propres au domaine du conseil aux entreprises.



Mes compétences :

Expertise technique

Relationnel Client

Analyse financière

Travail d'équipe

Conseil aux entreprises