Romain HOURRIER

Diplômé en octobre 2012 de l'Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels, je recherche à partir de cette date un travail dans la gestion de projets. Mobile, je suis intéressé par un poste à l'étranger (notamment Allemagne) ou qui serait amené à le devenir.



Au cours de mon cursus scolaire, là où j'ai formé mes premières expériences professionnelles, j'ai travaillé sur des projets long terme de 1 an; réalisation d'un bilan carbone avec mise en place d'actions en faveur du développement durable, projet de mise sur le marché d'un produit innovant breveté, innovation produit avec conception d'idées pour les marques Kalenji et Artengo du groupe Oxylane.



Dernièrement, j'ai organisé le VitalSport au magasin Decathlon de Périgueux, événement attendant 8000 visiteurs sur un week-end venus découvrir et s'initier aux clubs sportifs environnants. J'ai su apporter une valeur ajoutée à l'événement en améliorant l'existant, notamment en l'inscrivant dans une démarche de développement durable et en lui donnant une dimension plus attractive.

A l'issue de mon stage, j'ai passé 1 mois en Angleterre pour y faire du Wwoofing; l'immersion dans le pays m'a notamment permis de valider mon niveau d'anglais.



Curieux et sociable, j'apprécie particulièrement le travail en équipe.

Par ma formation généraliste, je suis capable de travailler dans des domaines différents avec toutefois un certain intérêt pour la production/logistique, le sport et l'environnement.



Mes compétences :

Pack office

Catia v5

Photoshop CS5

Adobe Premiere Pro

Solidworks

Bon relationnel