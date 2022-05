Romain Houzé, jeune homme dynamique spécialisé dans le secteur de la vente et de la négociation.



Je cumule déjà plus de 5 ans d’expériences professionnelles dans la vente via l’apprentissage (1 an de BTS MUC Management des Unités Commerciales et 2 ans de BTS NRC Négociation et Relation Client) ainsi que 6 dans la société SCE2 Ambiances Flammes ou je travail actuellement dans le domaine du chauffage au bois et granulés de bois.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Développement commercial